«Мы должны выходить на мировые рынки»: в Уфе обсудили создание Евразийского научно-образовательного центра

Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня станет драйвером развития Башкортостана. Об этом заявила сенатор Лилия Гумерова, которая приняла участие в итоговом заседании стратегической сессии в Уфе. По ее словам, регион станет привлекательным для молодых, талантливых ученых и специалистов, в том числе международных.

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Тем более, что потенциал для этого огромный: республика – один из лидеров в сфере нефтегазохимии, она занимает десятое место в Российской Федерации по валовому региональному продукту, обладает необходимой инфраструктурой и потенциалом для создания Научно-образовательного центра.

Руслан Казыханов директор по развитию корпорации развития Республики Башкортостан: « Надо делать нормальную компанию, входить в нее с целевым финансированием, доводить через 3-5 лет до одной из ведущих компаний по проведению генетических анализов, например. Мы должны выходить на мировые рынки. Допустим, у нас их 70. Один из них через 3-5 лет должен продаваться за рубежом».