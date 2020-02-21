«Мы должны выходить на мировые рынки»: в Уфе обсудили создание Евразийского научно-образовательного центра

Руслан Казыханов директор по развитию корпорации развития Республики Башкортостан: « Надо делать нормальную компанию, входить в нее с целевым финансированием, доводить через 3-5 лет до одной из ведущих компаний по проведению генетических анализов, например. Мы должны выходить на мировые рынки. Допустим, у нас их 70. Один из них через 3-5 лет должен продаваться за рубежом».