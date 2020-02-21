В Башкирии таксист потребовал оплатить поездку сексом

Обычная поездка на такси для Зульфии К. (имя изменено, - прим. ред) закончилась испорченным настроением. Все потому, что водитель такси делал женщине недвусмысленные намеки на секс. Такое поведение мужчины возмутило Зульфию, и она рассказала о произошедшем в социальных сетях.

По словам женщины, всю поездку водитель предлагал необычный способ оплаты: заняться с ним сексом. В какой-то момент, вспоминает Зульфия, предложения превратились в настойчивые требования. Ей пришлось выйти из салона автомобиля, так и не доехав до пункта назначения.

Ехала вечером на такси, так водитель, всю дорогу намекал, что денег ему не надо, расплату ждал сексом, тварь. Я быстро расплатилась и вышла, хотя надо было ехать до Абзаково. Зульфия К., жительница Учалов