В Башкирии с начала года в пожарах погибло 48 человек

Противопожарная профилактика должна быть эффективней. Заместитель Премьер-министра республики Ирек Сагитов раскритиковал работу по предупреждению ЧП. Замечания были озвучены на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Ирек Сагитов обратил внимание на то, что профилактические работы некоторых ведомств и предприятий проходят без привлечения экстренных и аварийных служб. Взаимодействия между структурами – вот, чему необходимо уделять больше внимания, отметил заместитель премьер-министра. Соответствующие меры должны быть приняты в связи с участившимися трагическими последствиями.