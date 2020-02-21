В Башкирии за год было выявлено 13 финансовых пирамид

13 финансовых пирамид было выявлено в Башкирии. И это только за прошлый год. Всего на территории республики удалось пресечь деятельность 52 организаций теневого финансового рынка, львиную часть которого составили черные кредиторы.

Все материалы направлены в правоохранительные органы. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Цифры были озвучены на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы», который в эти дни проходит в Абзелиловском районе. Была отмечена положительная практика в части наказания злоумышленников. Так, если год назад уголовные дела открывались лишь в 30 процентах случаев обращений Центробанка, то отныне эта цифра выросла до 80 процентов.

Что касается киберхищений, то объемы по итогам года составили 5,7 млрд рублей в масштабах страны. При этом средний чек списания у физических лиц – 10 тысяч рублей, 152 тысяч – у юридических. По данным Банка России, больше всего несанкционированных переводов у граждан зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области. Стоит отметить, что Башкортостан не вошел в антирейтинг киберхищений. Денежные средства списывались со счетом клиентов в основном при помощи методов социальной инженерии, то есть путем побуждения клиентов к самостоятельному проведению операции, обманом либо злоупотреблением доверия. По итогам 2019 года МВД России зарегистрировало 300 тысяч подобных преступлений. При этом банки возместили россиянам примерно каждый 7-й похищенный рубль.