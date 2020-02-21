В Башкирии подвели итоги работы Министерства ЖКХ за 2019 год

Обеспечить чистой и качественной водой всех жителей Башкирии – одна из приоритетных задач на ближайшие годы. Об этом было сказано сегодня, 21 февраля, во время подведения итогов работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. На коллегии также шла речь о необходимости строительства очистных сооружений.
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В общей сложности в 2019 году на поддержку сферы ЖКХ региона было направлено более 11 миллиардов рублей. Активно шла реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а республиканская программа «Башкирские дворики» позволила благоустроить в прошлом году 400 дворов.
2020-й в республике объявлен Годом эстетики населенных пунктов. Муниципалитетам предстоит выполнить большую работу по подготовке региона к празднованию 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной Войне. В этом вопросе может оказаться полезной и практика учалинцев, которую представили на коллегии.
Автор: Руслан Батыргареев