В Башкирии подвели итоги работы Министерства ЖКХ за 2019 год

Обеспечить чистой и качественной водой всех жителей Башкирии – одна из приоритетных задач на ближайшие годы. Об этом было сказано сегодня, 21 февраля, во время подведения итогов работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. На коллегии также шла речь о необходимости строительства очистных сооружений.

В общей сложности в 2019 году на поддержку сферы ЖКХ региона было направлено более 11 миллиардов рублей. Активно шла реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а республиканская программа «Башкирские дворики» позволила благоустроить в прошлом году 400 дворов.

Борис Беляев, заместитель Премьер-министра Правительства - министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан: «Нам многое предстоит сделать в 2020 году. Мы также продолжим все мероприятия, которые начали в 19-м по инициативе Радия Хакбирова. Сегодня мы, конечно же, определим вектор развития. Мы рассмотрим вопросы привлечения федеральных средств в систему жилищно-коммунального хозяйства республики».

2020-й в республике объявлен Годом эстетики населенных пунктов. Муниципалитетам предстоит выполнить большую работу по подготовке региона к празднованию 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной Войне. В этом вопросе может оказаться полезной и практика учалинцев, которую представили на коллегии.

Алик Салахутдинов, заместитель главы администрации Учалинского района: «С началом схода снега у нас объявляется единый день чистоты, так называемый чистый четверг. Он идет у нас практически до глубокой осени. Каждый четверг все предприятия выделяют людей и технику, и мы наводим порядок. Благодаря этой практике город неоднократно занимал призовые места».