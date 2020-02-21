Журналист БСТ победила в конкурсе УФСИН

В Уфе наградили журналистов за лучшее освещение деятельности уголовно-исполнительной системы. Лауреатами Всероссийского конкурса «На страже порядка» стала корреспондент новостей Анастасия Ильчибаева. Также награду получила сотрудница информационного агентства «Башинформ» Ксения Калинина.

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Награды вручал начальник регионального УФСИН Алексей Чириков. Журналисты обсудили перезапуск информационного совета ведомства, который раньше активно функционировал, а также планы по дальнейшему сотрудничеству.