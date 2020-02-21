Стала известна причина обысков в центральном налоговом офисе в Уфе

В центральном офисе республиканского Управления Федеральной налоговой службы прошли обыски. Налоговики рассказали о причинах действий сотрудников Следкома и УФСБ. Оказалось, они были связаны с уголовным делом о хищении бюджетных средств.
горячие новости
В ноябре прошлого года от гражданки поступило сообщение, что, возможно, должностные лица ФНС совершили противоправные действия. Началось собственное служебное расследование по противодействию коррупции. Его результатом стали проведенные обыски центрального налогового офиса.
Служебное расследование завершили 2 декабря. Результаты направили правоохранителям. Известно, что еще до начала расследования допустивших незаконные действия сотрудников отстранили от службы.