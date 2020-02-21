Стала известна причина обысков в центральном налоговом офисе в Уфе

В центральном офисе республиканского Управления Федеральной налоговой службы прошли обыски. Налоговики рассказали о причинах действий сотрудников Следкома и УФСБ. Оказалось, они были связаны с уголовным делом о хищении бюджетных средств.

В ноябре прошлого года от гражданки поступило сообщение, что, возможно, должностные лица ФНС совершили противоправные действия. Началось собственное служебное расследование по противодействию коррупции. Его результатом стали проведенные обыски центрального налогового офиса.