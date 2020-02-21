В Башкирии оплатить счет можно будет с помощью лица

Оплатить покупку в магазине, счет в ресторане или проезд можно будет при помощи лица. Такое уже практикуется на двух станциях московского метрополитена и в сети столичных кофеен. В систему быстрых платежей Центробанка внедряют оплату по биометрии лица, что заменит банковскую карту и QR-код.

Метод аналогичен работе бесконтактных технологий. Для операций, ограниченных суммой в тысячу рублей будет достаточно подойти посмотреть в камеру на месте проведения платежа. Аппарат запросит введение дополнительного кода, если сумма превышает тысячу рублей. Спросить могут последние четыре цифры телефонного номера или секретный код пользователя. Последний устанавливается самостоятельно мобильном приложении.

Сегодня к сбору биометрических данных уже подключилось свыше 200 кредитных учреждений, 30 из которых работают на территории Башкортостана. Для клиентов это прежде всего возможность совершать операции удаленно, без посещения офисов и очередей.

Находясь в Уфе, можно перевести деньги, оформить кредит или открыть счет в любом банке страны – там, где выгодно, даже на Камчатке. Сбор биометрических данных клиента занимает в среднем около 10 минут. Банку потребуется изображение вашего лица и образец голоса – так называемый «голосовой слепок». Прежде всего клиента фотографируют, затем дважды просят произнести цифры от 1 до 10. Система безопасная, утверждают эксперты, ее не смогут провести даже близнецы.