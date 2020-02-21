В Башкирии в рамках акции «Стоп, суррогат» изъяли более 2300 единиц алкоголя

Более 2300 единиц контрафактного алкоголя изъяли в рамках акции «Стоп суррогат», которая стартовала в конце декабря прошлого года. Об этом сообщили организаторы. За это время от жителей республики поступило более полутора тысяч сообщений на горячую линию.

Проведено около 700 рейдов. Они проводились активистами проекта «Народный контроль» и членами «Молодой гвардии Единой России». Наиболее активные муниципалитеты в профилактической работе – Уфа, Сибай, Стерлитамак, Агидель, Нефтекамск и другие.

Параллельно с выездами по обращениям граждан общественники проверяли соблюдение законодательства об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции. Напомним, запрет действует с 22 часов и до 10 часов утра. Больше всего протоколов составлено в Уфе, Баймаке, Стерлитамаке. Установлена продажа алкогольной продукции в запрещенное законодательством время более чем в 100 точках.