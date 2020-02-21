В Башкирии в рамках акции «Стоп, суррогат» изъяли более 2300 единиц алкоголя

Более 2300 единиц контрафактного алкоголя изъяли в рамках акции «Стоп суррогат», которая стартовала в конце декабря прошлого года. Об этом сообщили организаторы. За это время от жителей республики поступило более полутора тысяч сообщений на горячую линию.

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Проведено около 700 рейдов. Они проводились активистами проекта «Народный контроль» и членами «Молодой гвардии Единой России». Наиболее активные муниципалитеты в профилактической работе – Уфа, Сибай, Стерлитамак, Агидель, Нефтекамск и другие.

Параллельно с выездами по обращениям граждан общественники проверяли соблюдение законодательства об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции. Напомним, запрет действует с 22 часов и до 10 часов утра. Больше всего протоколов составлено в Уфе, Баймаке, Стерлитамаке. Установлена продажа алкогольной продукции в запрещенное законодательством время более чем в 100 точках.

Автор: Екатерина Тимиряева