В Башкирии предложили повышение штрафов черным копателям с конфискацией техники

Как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачёв, на сегодняшний день для застигнутых на месте преступления расхитителей полезных ископаемых предусмотрено наказание в виде незначительных штрафов. Это не сопоставимо с ущербом природе и не удерживает их от подобных преступлений в будущем.

Курултай предлагает установить штрафы для граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 2 до 5 млн рублей. Заметим, что на сегодняшний день действуют следующие размеры штрафов: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 800 до 1 млн рублей.