В Башкирии предложили повышение штрафов черным копателям с конфискацией техники

Конфисковывать бульдозеры и самосвалы у чёрных копателей и повысить налагаемые на них штрафы предлагает Курултай Башкортостана. Подготовлен новый законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за незаконное пользование недрами.
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Как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачёв, на сегодняшний день для застигнутых на месте преступления расхитителей полезных ископаемых предусмотрено наказание в виде незначительных штрафов. Это не сопоставимо с ущербом природе и не удерживает их от подобных преступлений в будущем.
Курултай предлагает установить штрафы для граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 2 до 5 млн рублей. Заметим, что на сегодняшний день действуют следующие размеры штрафов: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 800 до 1 млн рублей.
Автор: Екатерина Тимиряева