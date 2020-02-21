Офтальмолог из Уфы вновь побил рекорд России по количеству операций за смену

56 операций за смену. Офтальмохирург из Уфы вновь побил рекорд России по количеству операций на глаза в день. Врач Уфимского НИИ глазных болезней Эмин Усубов совместно с бригадой коллег выехал в Ишимбайскую районную больницу для проведения приема.
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Пациента с диагнозом осложненная катаракта оперируют в течение десяти минут. Благодаря слаженной работе офтальмолога и ассистентов в день в Уфимском Институте глазных болезней проводят десятки операций. Новейшее оборудование и талантливый специалист Эмин Усубов творят чудеса. Но вот работать на выезде дается сложнее. Врач высшей категории отмечает: в операционной нужно привыкнуть не только к персоналу, но и к оборудованию.
Новый рекорд России по количеству операций на глаза в день Эмин Усубов установил в Ишимбайской ЦРБ. Туда уфимская бригада врачей приехала по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. За один день врач провел 56 операций и побил рекорд своего коллеги Рената Казакбаева. Всего же глазной хирург в Ишимбае за неделю провел более 150 операций.
Ежедневно на современном оборудовании врачи проводят офтальмологические микрохирургические операции высокой категории сложности. Помощь оказывают детям и взрослым абсолютно бесплатно. География пациентов – от Калининграда до Владивостока.
Выездную помощь жителям республики оказывают по графику. Так, за сутки в Ишимбайскую районную больницу к офтальмологу Эмину Усубову пришли свыше полусотни пациентов. По словам врача, рекорд России устанавливать не собирался. Он выполнял свой профессиональный долг.
Автор: Айгуль Резяпова