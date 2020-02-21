Офтальмолог из Уфы вновь побил рекорд России по количеству операций за смену

56 операций за смену. Офтальмохирург из Уфы вновь побил рекорд России по количеству операций на глаза в день. Врач Уфимского НИИ глазных болезней Эмин Усубов совместно с бригадой коллег выехал в Ишимбайскую районную больницу для проведения приема.

Пациента с диагнозом осложненная катаракта оперируют в течение десяти минут. Благодаря слаженной работе офтальмолога и ассистентов в день в Уфимском Институте глазных болезней проводят десятки операций. Новейшее оборудование и талантливый специалист Эмин Усубов творят чудеса. Но вот работать на выезде дается сложнее. Врач высшей категории отмечает: в операционной нужно привыкнуть не только к персоналу, но и к оборудованию.

Эмин Усубов, заведующий лабораторией трансплантационной хирургии Уфимского НИИ глазных болезней: «В условиях выезда нам приходится адаптироваться под новые условия работы. Это, во-первых, неудобно, потому что с персоналом нужно как-то свыкнуться, найти общий язык. Кроме того, на выезде не бывает доступная работа. Все это усложняет нашу работу. Но мы стараемся адаптировать её под наши требования и оказать необходимую помощь. Сегодня было много операций. Последняя – по осложненной катаракте».

Новый рекорд России по количеству операций на глаза в день Эмин Усубов установил в Ишимбайской ЦРБ. Туда уфимская бригада врачей приехала по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. За один день врач провел 56 операций и побил рекорд своего коллеги Рената Казакбаева. Всего же глазной хирург в Ишимбае за неделю провел более 150 операций.

Ежедневно на современном оборудовании врачи проводят офтальмологические микрохирургические операции высокой категории сложности. Помощь оказывают детям и взрослым абсолютно бесплатно. География пациентов – от Калининграда до Владивостока.

Выездную помощь жителям республики оказывают по графику. Так, за сутки в Ишимбайскую районную больницу к офтальмологу Эмину Усубову пришли свыше полусотни пациентов. По словам врача, рекорд России устанавливать не собирался. Он выполнял свой профессиональный долг.