В выходные в Уфе пройдут мясные ярмарки

22 и 23 февраля в Уфе пройдут мясные ярмарки. Со списком ярмарочных площадок можно ознакомиться 22 и 23 февраля в Уфе пройдут мясные ярмарки. Со списком ярмарочных площадок можно ознакомиться на сайте Администрации Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы. . Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.