В выходные в Уфе пройдут мясные ярмарки

22 и 23 февраля в Уфе пройдут мясные ярмарки. Со списком ярмарочных площадок можно ознакомиться 22 и 23 февраля в Уфе пройдут мясные ярмарки. Со списком ярмарочных площадок можно ознакомиться на сайте Администрации Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы. . Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
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Свою продукцию горожанам представят республиканские сельскохозяйственные производители из разных уголков Башкирии. Покупатели смогут приобрести качественную продукцию по хорошей цене.
Ярмарки будут проводиться с 10:00 до 16:00. Приглашаются все желающие.
Фото: Администрация Уфы.