Жителей Уфы приглашают на масленичные гуляния

В 2020 масленичная неделя будет проходить с 24 февраля по 1 марта. В башкирской столице 29 февраля и 1 марта народные масленичные гуляния состоятся на всех площадках районов города. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Уфы.

В субботу, 29 февраля, проводы зимы пройдут в пяти районах Уфы. В воскресенье, 1 марта, гуляния будут продолжены. Со списком площадок можно ознакомиться В субботу, 29 февраля, проводы зимы пройдут в пяти районах Уфы. В воскресенье, 1 марта, гуляния будут продолжены. Со списком площадок можно ознакомиться на сайте мэрии Уфы..