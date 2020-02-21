Жителей Уфы приглашают на масленичные гуляния

В 2020 масленичная неделя будет проходить с 24 февраля по 1 марта. В башкирской столице 29 февраля и 1 марта народные масленичные гуляния состоятся на всех площадках районов города. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Уфы.

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В субботу, 29 февраля, проводы зимы пройдут в пяти районах Уфы. В воскресенье, 1 марта, гуляния будут продолжены. Со списком площадок можно ознакомиться В субботу, 29 февраля, проводы зимы пройдут в пяти районах Уфы. В воскресенье, 1 марта, гуляния будут продолжены. Со списком площадок можно ознакомиться на сайте мэрии Уфы..

Зрителей ждут традиционные для этого праздника хороводы, игры, эстафеты и конкурсы, мастер-классы. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы. А напоследок желающие смогут насладиться традиционными русскими блинами.

пресс-служба Администрации Уфы

Фото: Интернет.