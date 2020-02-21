На восстановление в Башкирии моста из сериала «Вечный зов» требуется 80 млн рублей

80 миллионов потребуется на восстановление легендарной Белорецкой переправы. Самый длинный в России деревянный мост послужил фактурой для советского сериала «Вечный зов». Историческую реликвию демонтируют в ближайшее время.
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Около 20% конструкции подвергнут консервации и восстановят. Остальные 80% утилизируют. К такому решению сегодня пришли представители Белорецкой администрации, жители города и проектировщики, ведущие работы по сохранению переправы.
Также сегодня рядом с Белорецким мостом прошло рабочее совещание. На нем обсудили проект благоустройства и прилегающей набережной, и городского пляжа. На реализацию планируют выделить до 30 миллионов рублей.