На восстановление в Башкирии моста из сериала «Вечный зов» требуется 80 млн рублей

80 миллионов потребуется на восстановление легендарной Белорецкой переправы. Самый длинный в России деревянный мост послужил фактурой для советского сериала «Вечный зов». Историческую реликвию демонтируют в ближайшее время.

Около 20% конструкции подвергнут консервации и восстановят. Остальные 80% утилизируют. К такому решению сегодня пришли представители Белорецкой администрации, жители города и проектировщики, ведущие работы по сохранению переправы.