Заблокированный выход и 20 бутылок незамерзайки: в Башкирии прошли рейды ГИБДД

В Башкортостане на 7% сократилось количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В авариях пострадало почти на полсотни человек меньше, и эта положительная динамика, по словам инспекторов, результат профилактической работы. Сегодня на двух федеральных трассах прошли рейды.

Такое количество сотрудников ГИБДД на трассе увидишь нечасто. Работают сразу 5 экипажей, и это не считая ветеринарную службу, Ространснадзор и приставов. Впрочем, речь не идет о какой-либо спецоперации. Здесь проходит профилактический рейд. Инспекторы не только выявляют нарушения, но и проводят беседу, как обезопасить себя на дороге.

Без штрафов не обошлось. Например, у одного водителя нарушение видно и невооруженным глазом: слишком темная тонировка. Светопропускаемость ниже допустимой в несколько раз.

Сами нарушители признаются: ездить так привыкли, и вряд ли штраф в 500 рублей их остановит. Однако инспекторы предупреждают: если водителя тормознут повторно, можно и под суд пойти.

А у другого водителя автобуса проблемы посерьезнее. Помимо неисправного тахографа в кабине, инспекторов Ространснадзора привлек заблокированный запасной выход из салона. В случае ДТП пути к спасению для людей могут оказаться заблокированы.

Больше всего недоумения у инспекторов ГИБДД вызвал мужчина, в багажнике которого было около 20 пятилитровых бутылок незамерзайки. Убедить, что их он взял именно для личного пользования, а не для перепродажи, водитель не смог.

Наиболее часто встречающиеся нарушения – нарушения правил перевозки, не пристегиваются сами водители, не пристегиваются пассажиры, разговор по телефону. Особое внимание обращается на перевозки детей. Ильдар Юсупов, инспектор отдельного батальона ДПС УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Массовые рейды прошли на двух федеральных трассах. По словам инспекторов, по результатам таких профилактических проверок обычно составляют около полусотни протоколов. И вопреки расхожему мнению, что при желании найти нарушения можно у любого водителя, инспекторы парируют: к тем, кто соблюдает правила, придраться невозможно.