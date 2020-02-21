Заблокированный выход и 20 бутылок незамерзайки: в Башкирии прошли рейды ГИБДД

В Башкортостане на 7% сократилось количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В авариях пострадало почти на полсотни человек меньше, и эта положительная динамика, по словам инспекторов, результат профилактической работы. Сегодня на двух федеральных трассах прошли рейды.
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Такое количество сотрудников ГИБДД на трассе увидишь нечасто. Работают сразу 5 экипажей, и это не считая ветеринарную службу, Ространснадзор и приставов. Впрочем, речь не идет о какой-либо спецоперации. Здесь проходит профилактический рейд. Инспекторы не только выявляют нарушения, но и проводят беседу, как обезопасить себя на дороге.
Без штрафов не обошлось. Например, у одного водителя нарушение видно и невооруженным глазом: слишком темная тонировка. Светопропускаемость ниже допустимой в несколько раз.
Сами нарушители признаются: ездить так привыкли, и вряд ли штраф в 500 рублей их остановит. Однако инспекторы предупреждают: если водителя тормознут повторно, можно и под суд пойти.
А у другого водителя автобуса проблемы посерьезнее. Помимо неисправного тахографа в кабине, инспекторов Ространснадзора привлек заблокированный запасной выход из салона. В случае ДТП пути к спасению для людей могут оказаться заблокированы.
Больше всего недоумения у инспекторов ГИБДД вызвал мужчина, в багажнике которого было около 20 пятилитровых бутылок незамерзайки. Убедить, что их он взял именно для личного пользования, а не для перепродажи, водитель не смог.
Массовые рейды прошли на двух федеральных трассах. По словам инспекторов, по результатам таких профилактических проверок обычно составляют около полусотни протоколов. И вопреки расхожему мнению, что при желании найти нарушения можно у любого водителя, инспекторы парируют: к тем, кто соблюдает правила, придраться невозможно.
Автор: Артур Шамсутдинов