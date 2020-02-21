В Уфе в библиотеке Заки Валиди обнаружили редкие газеты начала 20 века

В архиве Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди обнаружили редкие периодические издания. Газеты были учтены, но не входили в библиотечные каталоги. На экземпляры наткнулись во время инвентаризации – все они выходили в 20-30 годы прошлого века в южных советских республиках: Узбекистан, Туркмения, Черкессия.

Советский Союз только родился, коммунизм строился. Идеологию нового государства нужно донести до всех. Многие издания – ровесники СССР. Хоть и пишут, что выпускаются аж с 1908 года. В возрасте прибавляют для статуса. По этим экземплярам можно отследить, как менялась пресса.

В газетах до 30 года практически отсутствуют фотографии – только текст и рисунки. Если дальше перейдём к газетам 30-х годов, здесь уже наблюдается переход на латинскую графику, появляются уже фотографии, фотография стала развиваться. Юлдаш Ураксин, директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди

Качество фото, конечно, с современными работами не сравнить. А вот иллюстрации достойны внимания. Карикатуры, политические плакаты – это уже пример советского искусства. Около 30 таких подшивок обнаружили во время инвентаризации архива сотрудники национальной библиотеки.

Это сейчас мы живем в богатое на источники информации время. Телевизор, интернет, радио. А в 20-30 годы газета была единственным способом донести или узнать о том, что происходит вокруг. Страницы этих изданий словно погружают в события начала 20 века. Порой не самые приятные. Чего стоит только эта небольшая заметка с заголовком.

И следом далеко не перечень вредных растений, а фамилии и должности: попадья, дочь белого офицера, белогвардеец, князь, помещик. Неугодные новой власти. Рядом рубрика «Из блокнота аулкоров». Небольшие заметки, вроде: «Не дает выходных дней конюхам». Чуть выше уже о жизни партии. А первую полосу отдали посевной компании. С призывом к подготовке приступить сейчас же. В одном из декретов 1917 года было объявлено, что отныне мужчины и женщины равны в правах. И тут как подтверждение статья о двух работницах колхоза «Большевик», выучившихся на трактористок. И это в восточной стране.

Среди находок и газеты крымских татар. Подобные экземпляры, говорят сотрудники национальной библиотеки, у представителей этого народа, возможно, не сохранились. Повлияли военные годы и переселение. Сейчас специалисты собираются связаться с коллегами из Крыма и Узбекистана, чтобы вместе изучить материал. Летопись на страницах газет.