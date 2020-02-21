В Башкирии запустят спортивное мобильное приложение

В Башкортостане появится спортивное приложение. Оно позволит отслеживать спортивные площадки города, рейтинг, местоположение, время работы, отзывы о ней, а также количество человек на площадке в конкретное время.

Кроме отображения бесплатных дворовых площадок, имеется возможность взять в аренду любую платную с удобным простым выбором даты/времени и оплаты прямо внутри самого приложения. Кроме того, с помощью этой программы можно найти компанию для игры в командные виды спорта или похода в тренажерный зал.