В Уфе директора фирмы осудят за невыплату зарплаты

В Прокуратуру Октябрьского района Уфы по факту невыплаты зарплаты обратился сотрудник ООО «Башкирские коммунальные системы». В связи с обращением ведомство провело проверку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что работодателем допущена задержка выплаты заработной платы с мая по август 2014 года. Сумма задолженности составила более 108 тысяч рублей. Данное деяние является нарушением Трудового кодекса РФ.

(Ц: пресс-служба прокуратуры Октябрьского района Уфы) Обвиняемый вину в совершении указанного преступления не признал. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд.