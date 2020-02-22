Сегодня в Уфе проходит мясная ярмарка

Сегодня и завтра в Уфе пройдут мясные ярмарки. Со списком ярмарочных площадок можно ознакомиться Сегодня и завтра в Уфе пройдут мясные ярмарки. Со списком ярмарочных площадок можно ознакомиться на сайте Администрации Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы. . Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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Свою продукцию горожанам представят республиканские сельскохозяйственные производители из разных уголков Башкирии. Покупатели смогут приобрести качественную продукцию по хорошей цене.

Ярмарки будут проводиться с 10:00 до 16:00. Приглашаются все желающие.

Фото: Интернет.