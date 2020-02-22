В одном из микрорайонов Уфы изменится схема движения

На дорогах в уфимском микрорайоне Сипайлово в утренние и вечерние часы образуются заторы. В связи с этим вносятся изменения в организацию движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

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Нововведения затронут перекрестки улиц Новоженова и М. Жукова, Б. Бикбая и М. Жукова, Ю. Гагарина и М. Жукова. роме того, будет отрегулирован светофоров на пересечении улиц М. Жукова и Б. Бикбая. На улицах М. Жукова и Ю. Гагарина появятся новые знаки, запрещающие парковку в ночное время.

Изменения предусматривают запрет поворота с улицы М. Жукова налево по направлению выезда на ул. Сипайловскую, на пересечениях с ул. Ю. Гагарина, вблизи домов № 1/3 и 28, Б. Бикбая, Новоженова.

Олег Шустиков, начальник Управления ЖКХ и строительства Администрации Октябрьского района

Фото: Интернет.