В одном из микрорайонов Уфы изменится схема движения

На дорогах в уфимском микрорайоне Сипайлово в утренние и вечерние часы образуются заторы. В связи с этим вносятся изменения в организацию движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Нововведения затронут перекрестки улиц Новоженова и М. Жукова, Б. Бикбая и М. Жукова, Ю. Гагарина и М. Жукова. роме того, будет отрегулирован светофоров на пересечении улиц М. Жукова и Б. Бикбая. На улицах М. Жукова и Ю. Гагарина появятся новые знаки, запрещающие парковку в ночное время.