В Башкирии загорелся дом с тремя детьми: погиб двухлетний малыш

Вчера вечером, 21 февраля, в поселке Юлдашево, расположенном в Учалинском районе, загорелся частный дом, в котором были трое детей. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 20:47. На место трагедии незамедлительно выдвинулись пожарные, полицейские и медики.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Отец, подъехавший к дому, вместе с соседом вытащили детей из горящего дома. Малышей увезли в больницу.

Двухлетний мальчик скончался не приходя в сознание. Мальчики 4 и 6 лет находятся под присмотром врачей. В настоящее время их состояние оценивается как среднее и тяжелое.