Следком Башкирии заинтересовался гибелью малыша в пожаре

Вчера вечером, 21 февраля, в Учалинском районе Башкирии загорелся дом, в котором находились трое детей. В момент произошедшего родителей дома не было. Отец вместе с соседом вытащили мальчиков из горящего дома.

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Двухлетний малыш скончался прямо в карете скорой помощи. 4 и 6-летние мальчики находятся в больнице. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое.

Обстоятельствами пожара заинтересовались и следователи. По факту трагедии была организована доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будут назначена судебная экспертиза с целью установления причины возгорания жилого дома, опрашиваются очевидцы и родители детей, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления республики.

пресс-служба Следкома Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии.