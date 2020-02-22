Следком Башкирии заинтересовался гибелью малыша в пожаре

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будут назначена судебная экспертиза с целью установления причины возгорания жилого дома, опрашиваются очевидцы и родители детей, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления республики.

пресс-служба Следкома Башкирии