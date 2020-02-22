Следком Башкирии заинтересовался гибелью малыша в пожаре

Вчера вечером, 21 февраля, в Учалинском районе Башкирии загорелся дом, в котором находились трое детей. В момент произошедшего родителей дома не было. Отец вместе с соседом вытащили мальчиков из горящего дома.
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Двухлетний малыш скончался прямо в карете скорой помощи. 4 и 6-летние мальчики находятся в больнице. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое.
Обстоятельствами пожара заинтересовались и следователи. По факту трагедии была организована доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
Фото: МЧС по Башкирии.