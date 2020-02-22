Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

На телеканале БСТ 21 февраля стартовало вечернее телевизионное шоу «Вассалям», которое стало самым рейтинговым телесобытием дня. Премьеру передачи в прямом эфире увидело более 400 тысяч человек. Для примера - на телеканале ТНТ одновременно шла программа «Камеди баттл», чьи показатели оказались в два раза меньше.

«Вассалям» - уникальный проект на региональном ТВ, которые впервые выходит в формате вечернего развлекательного шоу. Его ведущих знают многие в республике: Фидан Кульмухаметов, известный в соцсетях «Какресукеш», и инстаграм-блогер Ульяна Тригубчак, которая не нуждается в представлении. Фидан Кульмухаметов известен широкой публике благодаря своим скетчам, в которых он предстает перед зрителями в образе местного чиновника. Представитель власти постоянно записывает видеообращения, в которых отчитывается Главе Башкирии Радию Хабирову о проделанной работе. В большинстве случаев эти отчеты становятся оправданиями. Именно эти пародии теперь могут увижеть зрители БСТ.

Первым гостем премьерного выпуска, который был снял в студии в уфимском Арт-квадрате, стал известный оперный певец Ильдар Абдразаков. Совместно с ведущими и группой «Бишбармак» Абдразаков спел башкирский трек «Корот», который ныне очень популярен у молодежи. Оперный певец отметил, что это хорошая песня, которую надо выучить. Он отшутился, что быть может тогда его пригласят выступить в Ла-Скала.

Мы ожидали значительный интерес к программе, но не думали, что он будет таким большим. «Вассалям» выходит в эфир в пятничный прайм-тайм, в котором традиционно ведущие федеральные каналы в борьбе за рейтинги бьются между собой и ставят в эфир самые популярные телепрограммы. Первые цифры телеизмерений говорят, что теперь в эту борьбу за аудиторию всерьёз включился и канал БСТ. Дмитрий Каретко, исполнительный продюсер телепроекта