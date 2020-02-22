«Ее выбросило в лес»: в Башкирии после жуткого ДТП потеряли женщину

В Башкирии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей. На данный момент известно о троих пострадавших и одной погибшей женщине. С редакцией bash.news связались очевидцы, которые в первые минуты пытались вытащить зажатых пассажиров.

Авария произошла рядом с деревней Улуелга. По данным источника bash.news в правоохранительных органах, автомобиль «Дэу Нексия» во время движения выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». В процессе столкновения зацепило также автомобиль «Шкода».

Сразу на месте погибла водитель «Дэу Нексии», ее смерть была практически мгновенной. В «Форд Фокусе» оказались заблокированы несколько женщин. Для того, чтобы достать их из иномарки, потребовалась помочь подоспевших на место аварии сотрудников МЧС. Стоит отметить, что на этом участке трассы мобильной связи нет, но благодаря отзывчивым водителям об аварии экстренные службы узнали достаточно оперативно.

Свидетели также отмечают, что на месте ДТП в первые минуты разыскивали пассажирку «Дэу Нексии», которая ехала в автомобиле вместе с погибшей женщиной. На момент аварии женщины в машине не было.

Ее выбросило в лес, либо она вышла раньше. Никто не знают. Друзья ее искали по снегу вокруг. Арина П., свидетель аварии