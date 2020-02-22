В Уфе пройдет Российский промышленный форум

С 26 по 28 февраля в Уфе пройдет Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Инновационный потенциал Уфы». О программе предстоящего мероприятия накануне рассказали на пресс-конференции в Министерстве промышленности и энергетики.

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Мощная коммуникативная платформа для эффективного диалога между представителями власти, бизнеса, науки и промышленных предприятий. В Российском промышленном форуме 2020 примут участие 240 спикеров и 80 компаний из разных уголков России и зарубежья. В рамках мероприятия будет заключен ряд соглашений, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов на территории Башкортостана.

Планируем в рамках открытия запустить Бурзянскую солнечную электростанцию, совместный проект с «Хевелом». Приезжают как раз представители «Хевела», будем подписывать новые соглашения на продолжение с ними взаимодействия. Порядка 5 млрд рублей они будут вкладывать также в республику. Есть ряд соглашений, по которым у нас резиденты планируют войти в особо экономическую зону.

Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан