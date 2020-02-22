С 26 по 28 февраля в Уфе пройдет Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Инновационный потенциал Уфы». О программе предстоящего мероприятия накануне рассказали на пресс-конференции в Министерстве промышленности и энергетики.
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Мощная коммуникативная платформа для эффективного диалога между представителями власти, бизнеса, науки и промышленных предприятий. В Российском промышленном форуме 2020 примут участие 240 спикеров и 80 компаний из разных уголков России и зарубежья. В рамках мероприятия будет заключен ряд соглашений, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов на территории Башкортостана.