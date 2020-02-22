В Уфе пройдет Российский промышленный форум

Планируем в рамках открытия запустить Бурзянскую солнечную электростанцию, совместный проект с «Хевелом». Приезжают как раз представители «Хевела», будем подписывать новые соглашения на продолжение с ними взаимодействия. Порядка 5 млрд рублей они будут вкладывать также в республику. Есть ряд соглашений, по которым у нас резиденты планируют войти в особо экономическую зону.

Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан