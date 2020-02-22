Жители Уфы смогут доехать до Крыма на поезде

Уже совсем скоро, 25 февраля, начнут продавать билеты на поезд до Крыма. Маршрут будет проходить в том числе и через Уфу. Об этом известил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Так, поезд, следующий по маршруту «Екатеринбург - Симферополь», будет ездить не один раз в неделю. Причем маршруты будут разными: через Волгоград, затрагивающий следующие города: Саратов, Самара, Уфа, Челябинск, а также через Казань, проезжая Канаш, Саранск и Пензу. Пассажиры проведут 69 часов в пути по первому маршруту и 64 - по второму.

Пока не сообщается, сколько будут стоить билеты до Крыма. Но известно, что первый поезд из Екатеринбурга в Симферополь, проезжающий именно через Уфу, отправится в путь 25 апреля. Напомним, что по новому мосту через Керчинский пролив уже прибыл в Крым поезд «Таврия» из Петербурга еще 25 декабря.