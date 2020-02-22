Следком Башкирии подтвердил уголовное преследование главы Октябрьского

Вчера, 21 февраля, Следственный комитет республики опубликовал на сайте интересную новость. В ней он подтверждает, что было возбуждено уголовное дело относительно Алексея Шмелева, главы города Октябрьский. Сказано, что он злоупотреблял служебными и должностными полномочиями.

Так, ситуация касается выделения земельных участков различным строительным организациям. Еще в 2014 году было 5 гектаров земли; на них уже были проведены коммуникации. В дальнейшем здесь должны были построить социальное жилье для тех, кто нуждается в крыше над головой.

Но землю внезапно поделили на 52 участка (это произошло в 2016 и в 2017 году). А затем появились объекты строительства, которые были впоследствии реализованы застройщиком. Сейчас уже изъяли все документы у виновных, допрашиваются свидетели, а также проводят оценку ущерба, который был причинен республике вследствие данного эпизода.