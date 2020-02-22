В одном из городов Башкирии к юбилею откроют концертный зал

В Сибае примерно в ноябре 2020 года вновь откроет двери концертно-театральное объединение. Об этом рассказал Андрей Назаров, заместитель премьер-министра Правительства республики. Он поручил бросить все силы, чтобы объект был готов к 65-летию Сибая.

Напомним, что Сибайская филармония в сентябре 2015 года сильно пострадала из-за пожара. Тогда пострадали второй и третий этажи, а также крыша здания. Само же концертно-театральное объединение считается достопримечательностью города, имеющей архитектурную ценность.

Процесс восстановления начался еще год назад, в феврале 2019 года. На данном этапе зал готов на 45%. Всего на реставрацию было выделено 368 млн рублей, взятых из бюджета республики.