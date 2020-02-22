«Никогда бы не подумала, что люди могут быть такими гнилыми»: в Уфе откопали покойника ради квартиры

В социальных сетях появилась удивительная история. 17-летняя Ангелина не может получить двухкомнатную квартиру после смерти ее отца. Дело в том, что братья и сестры отца девушки не верят в факт их родства. Поэтому они отказываются передавать ей квартиру по наследству.

В итоге суд назначил эксгумацию трупа, чтобы сделать тест ДНК. Но проблема в том, что в Уфе подобных специалистов попросту нет, поэтому пришлось обратиться к экспертам из Москвы. Данная услуга стоит целых 120 тыс. рублей.

Никогда бы не подумала, что люди могут быть такими гнилыми и могут так врать. Можно было всё решить мирно, а приходится идти на такие меры Ангелина, наследница

У раскопанного покойника были взяты зубы, ребра, волосы, а также мышечная ткань. Также были взяты пробы у Ангелины, и со всем этим эксперт направляется в Москву. Результаты теста станут известными через 14 дней.