Радий Хабиров сел за руль гоночной «Лады»

Сегодня, 22 февраля, в Тольятти Радий Хабиров стал участником ралли, сев за руль гоночной версии LADA Vesta Sport. Глава Башкортостана проехал по ледовой трассе, принадлежащей местному «АвтоВазу». Этим руководитель республики поделился на своей странице в социальных сетях.

Соперниками стали губернаторы регионов Поволжья, в том числе и Рустам Минниханов, президент Татарстана. Общую фотографию с коллегой после заезда Радий Хабиров тоже выложил у себя в социальных сетях и подписал ее: «Күршеләр. Дуҫтар. Тик шулай!». В переводе означает следующее: «Соседи. Друзья. Только так!»

Это вызвало достаточно большой ажиотаж среди пользователей. Пост уже был награжден более чем 2000 лайков. Это вызвало достаточно большой ажиотаж среди пользователей. Пост уже был награжден более чем 2000 лайков. Напомним, что Радий Хабиров также посетил в Тольятти завод «АвтоВаз» и предложил приобрести здесь санитарные машины для Башкирии., что Радий Хабиров также посетил в Тольятти завод «АвтоВаз» и предложил приобрести здесь санитарные машины для Башкирии.