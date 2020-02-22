В Башкирии 94-летний ветеран войны взорвал тротил

94-летний ветеран Великой Отечественной войны взорвал тротил под Уфой. Так Фаляха Гилязова поздравили с 23 Февраля. Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа и Военный комиссариат республики организовали экскурсию и показ современной техники.

Немного с опаской, он всё-таки нажал кнопку подрывного аппарата. Словно возвращение на войну. А её вспоминать не хочется. Испытание взрывчатки на учебной базе испытанием стало и для самого Фаляха Гилязова. Впрочем, говорит, и сейчас, если будет нужно, готов идти в бой.

3,5 килограмма тротила – такой объём способен разорвать на части человека или даже автомобиль. Ток к тротилу идет по проводам. Их исправность проверяют с помощью омметра. Механизм подрывной машинки – советский.

На войну уходили все. Ушёл с товарищами и Фалях Шакирович, будучи 17-летним мальчишкой, он приписал себе в документах один год. Сначала курсы подготовки в 84-м стрелковом полку Московского военного округа. На фронт Фалях Гилязов ушёл в 44-м году. После войны он служил в Германии. Возил маршала Василия Чуйкова. Того, который отстоял Сталинград – сегодня ему установлен памятник в Волгограде на Мамаевом кургане.

Условную бомбу ликвидируют дистанционно. 75 лет назад это делали вручную. Сапёры. Неаккуратное движение – и человека нет. Сейчас без риска для жизни работу выполняет военный робот. На клешне – камера, управление удалённое.

О подвигах прошлого – героям будущим. Ветеран Великой Отечественной зашёл к солдатам. На груди ордена и медали – почти 40 килограммов железа. Тяжесть воспоминаний и потерь. Нелёгкая ноша.