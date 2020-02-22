В Башкирии открылся мемориал с боевым советским танком Т-64Б

Жители деревни Волково Уфимского района могут спать спокойно: у них появился свой танк. Теперь можно не переживать за патриотическое воспитание молодежи. Сегодня в селе состоялось торжественное открытие мемориала в честь защитников Отечества.
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Т-64Б – советский средний танк. Его выпускали с 1976 по 1985 годы. Но даже после приостановки серийного производства боевая машина долгое время оставалась в строю. Она проявила себя и в первую чеченскую компанию, вспоминают ветераны.
В одну из таких командировок на Северный Кавказ под командованием Шайхисламова отправился и Вадим Гареев. Бывший омоновец, выходец из деревни Волково Уфимского района и стал инициатором сооружения мемориала в родном селе. Воплотить в жизнь идею помог директор Центра патриотического воспитания подполковник Поляков.
А поработать над внешним видом танка пришлось немало. Транспортировка техники из воинской части в Верхней Пышме также оказалась не из легких. Даже с демонтированным двигателем и боевой частью машины вес ее превышает 20 тонн. Но все эти трудности позади. Сегодня танк словно сошел с конвейера и радует волковчан.
В годы Великой Отечественной войны из деревни Волково на фронт ушли более 40 бойцов и только 19 вернулись с полей сражений. Их имена высечены на памятном камне в местном парке. А этот мемориал будет олицетворять героизм участников локальных войн и конфликтов современности.
Автор: Руслан Батыргареев