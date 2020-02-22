В Башкирии открылся мемориал с боевым советским танком Т-64Б

Жители деревни Волково Уфимского района могут спать спокойно: у них появился свой танк. Теперь можно не переживать за патриотическое воспитание молодежи. Сегодня в селе состоялось торжественное открытие мемориала в честь защитников Отечества.

Т-64Б – советский средний танк. Его выпускали с 1976 по 1985 годы. Но даже после приостановки серийного производства боевая машина долгое время оставалась в строю. Она проявила себя и в первую чеченскую компанию, вспоминают ветераны.

В 95-м году так получилось, что началась Чеченская война, и меня руководство МВД направило командиром отряда для выполнения служебно-боевых задач. 65 человек у нас было в отряде. Фарит Шайхисламов, первый командир отряда милиции особого назначения МВД по Республике Башкортостан /1988-1992 гг./

В одну из таких командировок на Северный Кавказ под командованием Шайхисламова отправился и Вадим Гареев. Бывший омоновец, выходец из деревни Волково Уфимского района и стал инициатором сооружения мемориала в родном селе. Воплотить в жизнь идею помог директор Центра патриотического воспитания подполковник Поляков.

4 года назад Министерство обороны дало разрешение на установку подобных танков, списанных, естественно, после демилитаризации в виде памятников и неких таких музейных экспонатов в парках патриотов. Мы воспользовались этой идеей, вышли на Министерство обороны. Организовали демилитаризацию, перевозку танка и его реконструкцию. Вадим Гареев, ветеран боевых действий

А поработать над внешним видом танка пришлось немало. Транспортировка техники из воинской части в Верхней Пышме также оказалась не из легких. Даже с демонтированным двигателем и боевой частью машины вес ее превышает 20 тонн. Но все эти трудности позади. Сегодня танк словно сошел с конвейера и радует волковчан.

Это же не только для наших нынешних солдат, для наших ветеранов, которые погибли в нашу страшную войну, для тех ребят, которые были в локальных войнах, в Афгане, в Чечне – и для них, и для будущей молодежи. И для наших внуков, правнуков – это больше место для патриотизма. Рузилия Байкова, жительница д. Волково

В годы Великой Отечественной войны из деревни Волково на фронт ушли более 40 бойцов и только 19 вернулись с полей сражений. Их имена высечены на памятном камне в местном парке. А этот мемориал будет олицетворять героизм участников локальных войн и конфликтов современности.