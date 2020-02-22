В Башкирии 56 предприятий внедряют инструменты бережливого производства

56 предприятий республики внедряют инструменты бережливого производства. В Академии наук Башкортостана подвели итоги работы за прошлый год. Одним из главных достижений стало появление фабрики процессов.

На специальной площадке сотрудники предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» проходят обучение с использованием инструментов бережливого производства. 65 человек уже прошли это обучение. Фабрика процессов дает погрузиться в реальное производство.

С работой фабрики процессов ознакомился руководитель администрации Главы республики Александр Сидякин. На площадке была продемонстрирована модель оптимизации логистики сбора агрегата с минимальной затратой времени. Во время заседания Александр Сидякин отметил, что перед Академией наук Глава Башкортостана поставил серьезные задачи.