Умный город и больница в чемодане: в Уфе школьники презентовали свои IT-проекты

В Уфе прошел день цифровых технологий для школьников. Общение с известными блогерами, презентация IT-проектов и технологичная выставка. В Уфе школьники презентовали собственноручно собранные макеты города будущего, роботов и даже портативный медцентр, уместившийся в небольшом чемоданчике.

Систему распознавания лиц, конечно, не они изобрели. Но вот с нуля собрали и запрограммировали этот проект умного города школьники сами. Создавая макет, юные конструкторы ориентировались на Уфу, а потому учли даже геологические особенности города. Так, вместо метро появился надземный аналог.

В дальнейшем мы хотим улучшить нашу эстакаду, т.е. добавить на роботов датчики приближения. Когда будет идти человек, они будут останавливаться и автоматически уступать дорогу. Будем улучшать безопасность нашего города. Дамир Сафаров, ученик 7 класса

А также мы хотим ее немного уменьшить, потому что у нас не хватает места. Хотим поставить еще одну станцию водоснабжения, электроснабжения, солнечную панель и контролер для него. Чтобы система была полностью автономна. Азамат Нураев, ученик 6 класса

А вот на этом стенде школьники представили макет космической станции, которая подобно трансформеру может менять свои размеры.

Получается, станция прилетает с неким одним объемом, меньшим. И уже в космосе она разворачивается и тем самым увеличивает свой объем в несколько раз, на несколько процентов. Амирхан Ахметзянов, ученик 8 класса

Но, пожалуй, самой актуальной разработкой стал вот этот портативный медицинский центр, поместившийся в небольшой чемоданчик. Юный разработчик говорит, что особенно востребовано изобретение будет в период эпидемий и карантина.

Можно обратиться к врачу прямо из дома. Здесь установлен тонометр, пульсометр, пульсоксиметр, электрокардиограф, термометр и веб-камера, что позволяет связаться с врачом и поставить точный диагноз. Искандер Зиганшин, ученик 6 класса

Для участников праздника подготовили мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделированию, виртуальной реальности и не только.

Очень часто родители считают, если школьник сидит с планшетом, компьютером, смартфоном, то он бездельничает, его нужно оторвать и вырвать в реальный мир. А на самом деле мы хотим показать, что те же самые смартфоны – не просто игрушка, а инструмент жизни, учебы и работы. Сергей Гладких, заместитель директора фонда поддержки и развития науки Республики Башкортостан

С помощью которого, между прочим, можно еще и получать неплохой доход. На соседней площадке авторы цифровых стартапов и предприниматели рассказали о своих секретах успеха. Эти ребята не просто считают, что за такими технологиями будущее. Они уже сейчас начинают его создавать.