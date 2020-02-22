Умный город и больница в чемодане: в Уфе школьники презентовали свои IT-проекты

В Уфе прошел день цифровых технологий для школьников. Общение с известными блогерами, презентация IT-проектов и технологичная выставка. В Уфе школьники презентовали собственноручно собранные макеты города будущего, роботов и даже портативный медцентр, уместившийся в небольшом чемоданчике.
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Систему распознавания лиц, конечно, не они изобрели. Но вот с нуля собрали и запрограммировали этот проект умного города школьники сами. Создавая макет, юные конструкторы ориентировались на Уфу, а потому учли даже геологические особенности города. Так, вместо метро появился надземный аналог.
А вот на этом стенде школьники представили макет космической станции, которая подобно трансформеру может менять свои размеры.
Но, пожалуй, самой актуальной разработкой стал вот этот портативный медицинский центр, поместившийся в небольшой чемоданчик. Юный разработчик говорит, что особенно востребовано изобретение будет в период эпидемий и карантина.
Для участников праздника подготовили мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделированию, виртуальной реальности и не только.
С помощью которого, между прочим, можно еще и получать неплохой доход. На соседней площадке авторы цифровых стартапов и предприниматели рассказали о своих секретах успеха. Эти ребята не просто считают, что за такими технологиями будущее. Они уже сейчас начинают его создавать.
Автор: Артур Шамсутдинов