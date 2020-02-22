В Москве стартовал проект «Люди Башкирии»

Сегодня в Москве объявили о старте проекта, который будет помогать выходцам из нашей республики, проживающим за пределами региона. «Люди Башкирии» – это проект объединения диаспоры республики, проживающей в Москве, других городах России и мира, а также всех, кто просто любит Башкирию.