В Башкирии фотохудожник создает шедевры при помощи техники 19 века

Он лучший в своем деле. Николай Марочкин – единственный фотохудожник в Башкортостане, кто создает фотографии при помощи техники 19 века. Фотограф создал несколько сотен шедевров почти за 50 лет, а его работы украшают не только республиканские галереи, но и пользуются успехом в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Если театр начинается с вешалки, то фотография в технике, появившейся в середине 19 века, с ультрафиолетового стола. Его Николай Марочкин собрал сам, ведь такую аппаратуру в продаже найти сейчас практически невозможно. 16 ламп специальными лучами засвечивают будущую фотографию в течение получаса. После чего начинается самое интересное – процесс проявления.

В комнате – 4 ванночки. Каждая из них играет свою роль в создании будущего шедевра. На первом этапе отпечаток ровно минуту держится в проточной воде, после погружается в раствор лимонной кислоты. В третьей ванночке фотография уже фиксируется благодаря сульфату натрия. И на финише фото промывается обычной водой примерно полчаса.

Сушатся снимки один час. Мастер создает свои фотографии в двух техниках – калотипия и цианотипия. Произведение искусства, которое родилось на наших глазах, сделано как раз в технике калотипия, по-другому ее называют еще «Ван Дейк». Она имеет шоколадно-ржавый оттенок, когда цианотипия дает изображение голубого цвета.

Николай Марочкин – единственный в Башкортостане, кто создает фотографии в технике 19 века. В свое время у творца даже были ученики, но их тяга к этому виду искусства прожила недолго. Сам же Николай говорит, что любимым делом занимается почти полвека, но огонь в глазах фотохудожника не угасает и по сей день. Его работы украшают не только республиканские галереи, но и пользуются успехом на выставках в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.