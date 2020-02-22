В Башкирии прошел финал лиги «КЭС-баскет»

Лучших баскетболистов выявили башкирские школьники. В Чишмах прошел финал лиги «КЭС-баскет». По итогам предварительных этапов были выявлены лучшие городские и сельские коллективы Башкортостана, которым и предстояло в Чишмах разыграть путевку в финал Приволжского федерального округа.

Карина Равилова, участница соревнований: «Когда играешь у себя в городе, не так волнуешься. Все-таки публика давит. Соперников не знаешь. У себя в городе мы уже все места заняли».

В результате победу одержали фавориты. У девушек это команда «Шторм» из Баймака. В тройку сильнейших вошли также «Стрижи» из Стерлитамака и «Орион» из Бирска. У юношей лучшими стали ребята из благовещенской «Арматуры». В финале они обыграли «Оранжевый мяч» из Уфы. Третья позиция у коллектива «Павловка». Чишмы впервые принимали у себя финал «КЭС-баскет».