В Уфе состоялся республиканский форум боевых искусств

Александр Соснин, вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан: «Мероприятие у нас отборочное. В конце апреля состоится чемпионат России, и нам нужно достойно выступить. Ребятам мы прививаем дух патриотизма. Сегодня до начала форума старшие ребята посетили открытие мемориала. В селе Волково Уфимского района мы открыли постамент с танком».