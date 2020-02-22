В Уфе состоялся республиканский форум боевых искусств

Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества. Местом проведения стал спортивный комплекс БГМУ. В рамках события состоялось два масштабных соревнования: открытое первенство республики по всестилевому каратэ и межрегиональный турнир по боевым единоборствам комбат.
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Всего в рамках форума выступило больше 800 спортсменов из разных уголков Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Челябинской и Оренбургской области. На торжественном открытии республиканский филиал Российского союза боевых искусств по традиции отметил лучших тренеров, спортсменов и судей. Также стало известно, что в мае в Уфе пройдут третьи открытые Евразийские игры боевых искусств.