В Уфе состоялся республиканский форум боевых искусств

Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества. Местом проведения стал спортивный комплекс БГМУ. В рамках события состоялось два масштабных соревнования: открытое первенство республики по всестилевому каратэ и межрегиональный турнир по боевым единоборствам комбат.

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Всего в рамках форума выступило больше 800 спортсменов из разных уголков Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Челябинской и Оренбургской области. На торжественном открытии республиканский филиал Российского союза боевых искусств по традиции отметил лучших тренеров, спортсменов и судей. Также стало известно, что в мае в Уфе пройдут третьи открытые Евразийские игры боевых искусств.

Александр Соснин, вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан: «Мероприятие у нас отборочное. В конце апреля состоится чемпионат России, и нам нужно достойно выступить. Ребятам мы прививаем дух патриотизма. Сегодня до начала форума старшие ребята посетили открытие мемориала. В селе Волково Уфимского района мы открыли постамент с танком».