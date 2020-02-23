В Башкирию медленно приходит весна

Башгидрометцентр поделился очередным прогнозом на ближайшие дни. Судя по всему, зима потихоньку сдает позиции и уступает место весенней погоде. В республике становится все теплее.

Так, сегодня, 23 февраля, температура воздуха будет прыгать от +2 до -3. В некоторых районах республике может образоваться туман и гололедица. Но крупных осадков не ожидается, а вот ветер будет южным и юго-западным умеренной силы.

24 февраля же все еще сохранится относительно теплая погода. Правда, ночью и днем может выпасть снег, который в определенных местах даже перерастет в метель. Ветер сохранит такое же направление, но может достигнуть и сильных порывов. Температура же, согласно синоптикам Башгидрометцентра, ночью опустится до -4, -9, а днем составит около +1, -4 градуса.

А 25 февраля станет еще теплее: ночью выпадет мокрый снег при температуре -1,-6 градусов; днем снег продолжит падать, а столбик термометра укажет на отметки от +2 до -3. Из-за мокрого снега на дорогах образуется гололед, а сами осадки отложатся на проводах деревьев, что, естественно, является предметом повышенной опасности. Также ожидаются снежные накаты и заносы при юго-западном умеренном ветре, который может перерасти в сильный.