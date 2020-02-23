В одном из районов Башкирии сбили человека

Накануне вечером, 22 февраля, на дорогах Башкирии произошла трагедия. В Абзелиловском районе (а именно в селе Аскарово) случилось дорожно-транспортное происшествие на улице Рауфа Давлетова. Случившимся поделилась ГИБДД по РБ.

Так, известно, что за рулем «Лады Ларгус» находился 27-летний местный житель. И, к сожалению, он наехал на пешехода, которому было 55 лет. Увы, пострадавший не дождался скорой помощи.

Сейчас выясняются дополнительные обстоятельства случившегося. Согласно информации, полученной от сотрудников ведомства, водитель был пьян во время инцидента. Также в ГИБДД подчеркивают, что за прошедшие сутки задержано целых 70 водителей, которые выпили и сели за руль.