Жительница Башкирии набросилась на своего супруга

Сотрудники Стерлитамакской городской больницы рассказали полиции о пациенте, поступившем к ним с серьезными ножевыми ранами. У 47-летнего мужчины обнаружили травмы в области груди и правого бедра. Как сообщает МВД по РБ, под подозрение попала супруга пациента.

Поскольку пострадавший был госпитализирован из собственной квартиры, правоохранители сразу направились туда. 31-летняя женщина рассказала, что между ними произошел конфликт, который подогревался алкоголем. Ссора зашла настолько далеко, что в один момент она взяла и ударила своего мужа кухонным ножом.