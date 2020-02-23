В Башкирии нашли мертвой 48-летнюю женщину

Поиски пропавшей без вести Ляйсан Шариповой окончились трагически, сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт». Накануне, 22 февраля, женщину нашли мертвой. Ей было 48 лет.
горячие новости
Волонтеры сейчас не раскрывают никаких подробностей. Неизвестно, где было найдено тело и что стало причиной смерти. Также непонятно, как давно скончалась женщина.
Напомним, Ляйсан Шарипова (Рашитова) пропала 14 января. Она вышла из дома в селе Верхнеяркеево (находится в Илишевском районе) и не вернулась. Спустя 2 недели после ее исчезновения к поискам присоединились добровольцы.