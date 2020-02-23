В Башкирии нашли мертвой 48-летнюю женщину

Поиски пропавшей без вести Ляйсан Шариповой окончились трагически, сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт». Накануне, 22 февраля, женщину нашли мертвой. Ей было 48 лет.

Волонтеры сейчас не раскрывают никаких подробностей. Неизвестно, где было найдено тело и что стало причиной смерти. Также непонятно, как давно скончалась женщина.