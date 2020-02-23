В Башкирии нашли мертвой 48-летнюю женщину

Поиски пропавшей без вести Ляйсан Шариповой окончились трагически, сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт». Накануне, 22 февраля, женщину нашли мертвой. Ей было 48 лет.

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Волонтеры сейчас не раскрывают никаких подробностей. Неизвестно, где было найдено тело и что стало причиной смерти. Также непонятно, как давно скончалась женщина.

Напомним, Ляйсан Шарипова (Рашитова) пропала 14 января. Она вышла из дома в селе Верхнеяркеево (находится в Илишевском районе) и не вернулась. Спустя 2 недели после ее исчезновения к поискам присоединились добровольцы.