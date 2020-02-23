«Самый оптимистичный народ»: жители Башкирии устроили давку из-за бесплатного автомобиля

В Стерлитамаке у ТРЦ «Арбат» сегодня праздник: специально к юбилею комплекса разыгрывается автомобиль «Лада Веста». И, по некоторым данным, около 10 000 жителей города (по другим - около 1000) зарегистрировались в конкурсе. Этой информацией поделились пользователи в социальных сетях.

На фото и сторизах пользователей видно, что людей действительно собралось великое множество. Некоторые очевидцы также утверждают, что в ТРЦ открыта только одна дверь, что создает затруднения и настоящую давку при входе и выходе. Но пока никто не пострадал.

Стерлитамаковцы - самый оптимистичный народ! Столько уверенности в успех! Дарья Ш., местная жительница

Для участников конкурса проводится развлекательная программа. Также разыгрывается не только автомобиль, но и другие подарки и сертификаты. Для участников конкурса проводится развлекательная программа. Также разыгрывается не только автомобиль, но и другие подарки и сертификаты. Напомним, что недавно, 1 февраля, жители другого города Башкирии - Нефтекамска - устроили самую настоящую давку и даже драку ради стирального порошка., что недавно, 1 февраля, жители другого города Башкирии - Нефтекамска - устроили самую настоящую давку и даже драку ради стирального порошка.