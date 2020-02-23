Запугали и поили уксусом: в Уфе слепую бабушку-ветерана истязали квартиранты

Волонтеры организации «Старость в радость - Уфа» рассказали о вопиющем случае, произошедшем с 93-летней Валентиной Р. На протяжении полугода бабушку и ее внучатую племянницу с маленьким ребенком терроризировали квартиранты. Ветеранку они и вовсе поили уксусом, разбавленным с водой.

Бабушка полностью ослепла после смерти сестры, из родственников у нее осталась только внучатая племянница Екатерина, которая и помогала ей по хозяйству. Вскоре девушка завела семью и родила ребенка, уехав в другой город. В этот момент случился пожар, уничтоживший документы.

Соседи помогли пожилой женщине сделать ремонт и вернуть часть документов, а Екатерина переехала к бабушке, чтобы не оставлять ее без присмотра. Предположительно, во время восстановления документов некая сотрудница УФМС посоветовала пустить в квартиру двух жителей ближнего зарубежья якобы для помощи. Валентина поверила этой женщине и прописала в своем доме двух мужчин.

Ужасающие подробности их совместного проживания описали соседи: в течение 5 месяцев они не только игнорировали арендную плату, но и постоянно отбирали у хозяйки квартиры половину пенсии. Кроме того, что мужчины истязали ветеранку, они еще угрожали Екатерине, что органы опеки заберут ее ребенка с их подачи. Не выдержали соседи: после очередного подобного эпизода они позвонили в полицию.

Сейчас мужчины задержаны, органы МВД проверяют деятельность местного УФМС. Однако все еще остаются проблемы: хотя Валентина и Екатерина освободились от квартирантов, они остались с долгами и поломанной мебелью (у одного из квартирантов были приступы агрессии). Волонтеры просят о любой помощи, поскольку хотят сделать бабушке подарок - 8 марта пенсионерке исполнится 94 года.