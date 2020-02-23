«Сидит плачет»: в Уфе бегала истерзанная собака

Два дня назад, 21 февраля, жители коттеджного поселка в уфимской Черниковке забили тревогу: прохожие увидели собаку, которая бегала с окровавленной мордой. По словам девушки, которая разместила пост в соцсетях, животное было ослаблено, а голова серьезно травмирована. Очевидцы рассказывали, что пес будто плакал и «издавал медвежьи звуки».

В тот же день в комментариях под постом отозвалась хозяйка собаки Евгения Т. (имя изменено). Она поведала, что пес отцепился от поводка еще три дня назад. Все это время девушка искала своего питомца через соседей и не мониторила соцсети.

Я просто в диком ужасе от этих фотографий, здесь рассказывают, что мой пес сидит плачет. Он отцепился и убежал за какой-то собакой, не могли найти. Я думаю, либо он нарвался на собак, либо его кто-то из людей обидел. Евгения Т., хозяйка собаки

Девушка оказалась недалека от истины: как позже объяснил ветеринар, вероятнее всего, собаку сбила машина. Основной удар пришелся на морду, из-за чего и возникли такие повреждения. Пока что доктор не дает точных прогнозов, пострадавшее животное находится под наблюдением.