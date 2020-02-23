Двух полицейских в Уфе зажало в машине после ДТП

Вчера днем, 22 февраля, произошло страшное событие в столице Башкирии. В Черниковке два автомобиля врезались друг в друга. Случившимся очевидцы поделились в социальных сетях.

Это произошло следующим образом: «Лада Гранта» двигалась по улице Кольцевая в сторону Колхозного рынка. В этот момент на перекрестке с Кремлевской выезжал «Шевроле Круз», который не увидел автомобиль из-за сугроба и врезался в него слева. От удара «Лада» улетела на тротуар и врезалась в фонарный столб.

Ситуация усугубилась тем, что пострадавшие оказались заперты в автомобиле. И лишь с помощью спасателей, которые деблокировали мужчину-водителя и девушку пассажира, их удалось доставить в близлежащую больницу. Они оба являются полицейскими, уточняют очевидцы.