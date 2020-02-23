«Решил сделать себе подарок»: в Уфе мужчина ограбил офис микрозаймов в День защитника Отечества

В праздничный день в столице Башкирии произошло преступление. Мужчина ограбил офис микрозаймов. О случившемся рассказывает МВД по РБ.

Известно, что мужчина зашел в офис «СрочноДеньги», который находится на остановке Спортивная. Затем он отобрал деньги у сотрудницы и тут же скрылся. Полиция начала поиск преступника.

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