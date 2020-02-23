В Башкирии нашли тело мужчины, которого искали с осени

Праздничный день омрачился для родственников Марата Мухамедьярова. Сегодня, 23 февраля, волонтеры поискового отряда «Отклик» в Стерлитамаке опубликовали запись о том, что мужчину нашли мертвым. Ему был 41 год.

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Напомним, Марата Мухамедьярова искали еще с 7 ноября. Он исчез в свой день рождения. До этого дня о нем ничего не было известно.

В настоящий момент неизвестно, когда и как умер мужчина. Добровольцы также не раскрывают информацию и о том, где найдено тело. Подробности происшествия уточняются.