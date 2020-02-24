«Мы ехали за ними»: водитель в Башкирии врезался в лошадей

Вчера вечером, 23 февраля, на дорогах республики произошла жуткая история. Водитель, проезжая около села Агиртамак (Туймазинский район), врезался в табун лошадей, находившийся в этот момент на его пути. О случившемся рассказали очевидцы ДТП в социальных сетях.

По их словам, они направлялись прямо за пострадавшим, заметили аварию, помогли ему и вызвали скорую. Многие другие пользователи под записью заметили, что ДТП с табуном лошадей - это не редкий случай, особенно на данном участке дороги. Также они обратили внимание, что там не висит предупреждающий знак «Перегон скота», наличие которого позволило бы водителям избежать аварий.

Мы ехали за ними, и первые оказали помощь. Не дал водителю истечь кровью, отправили со скорой Очевидцы произошедшего

По словам тех же очевидцев, водитель оказался в коме. Также другие утверждают, что пострадавший, к сожалению, умер. Позже в ГИБДД РБ подтвердили эту информацию: 28-летний мужчина умер, так и не придя в себя.