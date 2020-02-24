Жителей Башкирии ждет редкое астрономическое явление

В конце февраля на звездном небе республики можно будет наблюдать интересное явление. Луна встретится с Венерой. Об этом рассказали на сайте уфимского планетария.

В течение всего этого месяца Венера появлялась на ночном небе. Она светит настолько ярко, что ее можно спутать с какой-нибудь звездой. За ней можно наблюдать после сумерек около 4 часов примерно до 23 часов.

А 24 февраля начнется растущая Луна. Она появится достаточно низко над горизонтом, но чем ближе конец месяца, тем ближе спутник земли будет находиться к Венере. А самой близкой точки они достигнут 27 февраля.